Jovem é detido com pedras de crack em Serra Talhada

Um jovem de 24 anos foi detido pela polícia na manhã dessa quinta-feira (08), após ser pego com drogas no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações do 14º BPM, policiais militares realizavam rondas e abordagens no bairro, quando visualizaram o jovem em atitude suspeita e ao perceber a presença do policiamento tentou se desfazer de um pequeno embrulho. Após ser abordado, não foi encontrado nada ilícito em seu poder, porém ao revistar o local onde o embrulho foi arremessado, foi localizado 08 pedras de crack .

Ao ser dada ordem de prisão, o imputado reagiu contra o policiamento sendo detido e conduzido até a delegacia local, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).