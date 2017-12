Jovem é detido com pistola e munições no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Um jovem de 18 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (29), com uma pistola calibre 32, no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM (GATI) ao realizar rondas com abordagens avistaram uma motocicleta HONDA CG 125 FAN na cor preta, com dois ocupantes, que ao perceberem a presença do policiamento tentaram empreender fuga em alta velocidade, sendo acompanhados e detidos.

No local da ação, foi encontrada uma pistola calibre 32 com marca ilegível, com duas munições de mesmo calibre intactas, com propriedade assumida do imputado 02 E. R. da C. S. Diante as evidências, os imputados juntamente com o material apreendido foram conduzidos a DPC local para adoção das medidas julgadas cabíveis.