Jovem é detido em Salgueiro após furtar e vender aparelho celular de amigo para comprar maconha

A Polícia Militar deteve na tarde desse domingo, 19, um jovem de 20 anos acusado de furtar o aparelho celular de um adolescente de 16 anos na Rua Inácio Alves de Sá, no bairro Planalto, em Salgueiro. O rapaz disse que estava bebendo com o autor do crime, que fugiu com o celular em um momento de distração.

Policiais do 8ᵒ BPM fizeram rondas e encontraram o acusado sem o objeto furtado. Questionado sobre o celular, disse que havia vendido por R$ 70,00 para comprar sete petecas de maconha, pesando aproximadamente 2,27 gramas. A pessoa que comprou alegou que desconhecia a procedência, entregando o celular na delegacia.

O autor do furto foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por furto e posse de entorpecente.

Via Blog Alvinho Patriota