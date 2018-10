Jovem é detido fazendo ‘boca de urna’ no bairro Borborema, em Serra Talhada

Um divulgador de 22 anos, foi detido pela polícia após fazer ‘boca de urna’ na tarde desse domingo (28). O fato aconteceu na Escola Antonio Medeiros no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava dentro da escola com vestes do candidato, com adesivos por todo o corpo, gritando o nome de Fernando Haddad.

Diante dos fatos o envolvido foi conduzido a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.