Jovem é detido fumando maconha no Parque de Exposições de Serra Talhada

Um jovem de 18 anos, foi detido com um cigarro de maconha na tarde desse domingo (29), no Parque de Exposições em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que estava ocorrendo o consumo de drogas no Parque de Exposição, além de motociclistas estarem realizando manobras perigosas. Ao chegarem ao local, policiais se depararam com o imputado E.M.B., com um cigarro de maconha e vários condutores empinado motocicletas.

O imputado foi encaminhado à DPC local e as cinco motocicletas com irregularidades de trânsito foram aprendidas e levadas para o pátio do DETRAN.