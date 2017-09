Jovem é detido por embriaguez após avançar sinal vermelho em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos foi detido por embriaguez ao volante após avançar sinal vermelho na noite desse domingo (24), no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Policiais Militares da Patrulha de Trânsito do 14º BPM ao trafegarem pela Rua Enock Ignácio de Oliveira a se depararam com o imputado E. E. de S. A. de M. ,conduzindo um veículo de marca Hyundai/Veloster/Branco no momento em que avançou o sinal vermelho do semáforo.

Durante a abordagem pessoal o efetivo percebeu que o mesmo apresentava sinais de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual foi conduzido ao posto da PRF para realizar o teste do bafômetro, sendo constatada a embriaguez e posteriormente à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.