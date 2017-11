Jovem é detido por pilotar moto nu e sem carteira de habilitação após aposta; vídeo

Um jovem de 18 anos foi detido na noite da quinta-feira (9) por pilotar uma moto nu e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso ocorreu em Pão de Açúcar, distrito de Taquaritinga do Norte, Agreste de Pernambuco. Nessa sexta-feira (10), a Polícia Civil divulgou o vídeo no qual o jovem aparece conduzindo o veículo sem roupa. . (Veja as imagens abaixo)

Nas imagens é possível perceber que ele está com o rosto coberto. O jovem foi detido após a polícia receber denúncias e ver no vídeo a placa da motocicleta que ele estava pilotando. O caso aconteceu após uma aposta entre amigos. De acordo com a polícia Civil, tanto o condutor quanto o dono do veículo – um jovem de 21 anos – foram levados para a delegacia local. O proprietário da moto foi autuado por entregar a motocicleta a uma pessoa não habilitada. O jovem de 18 anos foi autuado por ato obsceno e por dirigir sem CNH, conforme informou a polícia. A dupla irá responder na Justiça pelos crimes. (G1)