Jovem é detido por populares após se masturbar em via pública em São José do Belmonte

Um jovem de 24 anos, foi detido por populares na manhã dessa segunda-feira (01), após ser flagrado se masturbando numa via pública em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações do 14º BPM, o homem estava colocando os órgãos genitais para fora, se masturbando e fazendo gestos para as vítimas, uma doméstica de 22 anos, casada, uma atendente de 18 anos e também para uma criança. As vitimas informaram o fato aos vizinhos, que de imediato foram atrás do imputado e conseguiram detê-lo, até a chegada do policiamento.

Em depoimento a polícia, as vítimas relataram ainda que o indivíduo já era acostumando a se masturbar em via pública, e que o fato teria ocorrido pelo menos duas vezes.

Diante do exposto o imputado foi conduzido até a delegacia local onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).