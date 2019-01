Jovem é detido por porte de entorpecentes, tentativa de homicídio e corrupção de menores em Triunfo

Um jovem de 23 anos foi detido nessa segunda-feira (14) por porte de entorpecentes, tentativa de homicídio e corrupção de menores em Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam fazendo rondas pelo local quando identificaram um um veículo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da PM, o suposto criminoso fugiu.

Houve perseguição e o suspeito, com o veículo, tentou derrubar as motos da polícia. Ao entrar na estrada que dá acesso ao município de Flores, o condutor do automóvel perdeu o controle e colidiu com uma parede de pedra e contra a guarida de proteção da rodovia.

Ainda de acordo com a PM, a polícia realizou uma revista no carro e encontrou uma mochila com roupas, R$ 360, cartões de banco, duas munições e duas pedras de crack. Dentro do veículo, além do suspeito estavam um jovem de 19 anos e dois adolescentes de 16.

Eles informaram à polícia que o motorista do carro, de 23 anos, estava bebendo com um dos adolescentes e chamou as duas outras pessoas para dar uma volta. O homem foi levado para Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e foi detido em flagrante. O jovem de 19 anos e os adolescentes foram liberados. (G1)