Um jovem de 21 anos foi detido nessa sexta-feira (19) suspeito de ameaçar matar o padrasto dele, de 45, com uma foice em Pedra, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, o suspeito estava com a arma branca. A motivação do crime é desconhecida.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Do G1