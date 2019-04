Jovem é detido suspeito de tráfico de drogas no Agreste de PE

Um homem de 22 anos foi detido suspeito de tráfico de drogas em São Caetano, nessa terça-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi até a residência do suspeito, no Loteamento Pequena de Ouro, onde encontrou mais de um quilo de maconha, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro de R$ 320 e um celular.

Ainda segundo a PM, o suspeito e o material apreendido foram levados à Delegacia de Plantão de Belo Jardim para as medidas cabíveis. (G1)