Jovem é encontrado morto após cair de cavalo em Flores, no Sertão de PE

Foi encontrado na manhã desse domingo (29), na PE-337, próximo ao distrito de Sitio dos Nunes, zona rural do Município de Flores, o corpo de um jovem preliminarmente identificado como ‘Carlinho de Zezinho Estima’, aproximadamente 22 anos, morador do Sítio Logradouro próximo aos Pereiros.

Segundo informações de amigos, na noite anterior o jovem teria consumido bebida alcoólica e insistiram para dar uma carona até sua residência, mas o mesmo teria se recusado alegando que não iria deixar seu cavalo.

A versão mais comentada no local, seria de que no percurso para casa, o jovem teria caído do cavalo no meio da pista, ficando inconsciente e posteriormente vindo a ser atropelado por algum automóvel.

Carlinhos era muito conhecido por ser um bom vaqueiro, assim como seu pai.

Do Fátima PE Notícias