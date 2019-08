Jovem é encontrado morto no Centro de Serra Talhada

O corpo de um jovem identificado como Willames Fernandes da Silva,26 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (22) no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Willames foi morto por golpes de arma branca, com perfurações na região esquerda do tórax. O crime acontenceu nas proximidades do Terminal de Passageiros (TP).

O corpo do jovem foi levado para o necrotério do Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. A Polícia Civil está investigando o caso.