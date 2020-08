Jovem é esfaqueada durante bebedeira no bairro Vila Bela em Serra Talhada

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada durante uma bebedeira na madrugada do sábado (15), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Ainda de acordo com informações da PM, a vítima relatou que consumia bebida alcoólica com o homem, quando uma discussão teve início, momento em que o agressor pegou a faca peixeira e golpeou a mesma na região da perna.

A polícia realizou diligências no intuito da captura do imputado, porém sem êxito. Diante o exposto, a ocorrência foi entregue na delegacia local, para devidas providências.