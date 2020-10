Jovem é espancado após tentar assaltar grávida de nove meses em PE

Um homem de 23 anos foi espancado após tentar assaltar uma mulher grávida de nove meses em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o marido da grávida reagiu ao assalto e conseguiu conter o suspeito com a ajuda de pessoas que presenciaram o crime.

Ainda segundo informações da PM, o suspeito ainda atirou três vezes, mas ninguém foi atingido pelos disparos. O marido da grávida conseguiu jogar a arma e imobilizar o homem até a chegada da Polícia. A ação aconteceu na Rua 38, no bairro das Rendeiras.

O criminoso foi levado com ferimentos graves para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O homem que reagiu ao assalto teve apenas ferimentos leves e a grávida não se feriu. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)