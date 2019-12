Jovem é estuprada às margens da BR-232

Uma jovem foi estuprada na noite do último sábado (14), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava pelas margens da BR-232, no bairro Frei Damião, quando foi abordada por um homem. Ela foi levada para um matagal onde o estupro aconteceu.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito fugiu e não foi localizado, até o momento desta publicação. A jovem recebeu ajuda e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito um Boletim de Ocorrência. (G1)