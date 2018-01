Jovem é estuprada dentro de casa por homem encapuzado na última noite do ano em Pernambuco

A última noite de 2017 foi de terror para uma moradora de 19 anos de Olinda, no Grande Recife. Um homem com o rosto coberto invadiu o apartamento onde a jovem mora, estuprou-a e fugiu levando objetos do imóvel, localizado em Casa Caiada.

O crime ocorreu por volta das 22h do último dia 31. Segundo registro do 1º Batalhão de Polícia Militar, o homem entrou pela caixa do ar-condicionado, que estava aberta. No momento do crime, o marido da vítima estava em outra cidade a trabalho e ela se encontrava sozinha na casa.

Os moradores da rua estão bastantes assustados. A rua é escura e, segundo relatos ouvidos pela reportagem da Folha de Pernambuco, costuma ser deserta e uma praça localizada na via virou um ponto de usuários de drogas. Segundo os moradores, durante a madrugada, é costume ver pessoas na praça fumando maconha e crack.

“A insegurança na rua é tão grande que, antes mesmo de chegar às 18h, a gente se tranca. Muitos até reforçaram a proteção nas janelas para coibir a invasão de ladrões”, contou uma moradora. O caso deve ser investigado pela Delegacia do Varadouro.

Da Folha de Pernambuco