Briga termina com um morto a facadas e outro ferido em Serra Talhada

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após briga nessa quinta-feiras (16) em Varzinha, distrito de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A confusão aconteceu às margens da BR 232, por volta das 23h30. De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar, os dois homens foram levados para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas um deles não resistiu e morreu na emergência.

Conflito

Antônio José dos Santos, 18 anos, trocou agressões com Flávio José dos Santos Silva, 23 anos. Antônio deu pedradas em Flávio e jogou um paralelepípedo na cabeça dele. Flávio revidou com várias facadas em Antônio, que veio a óbito. O homem que desferiu os golpes de faca foi imputado e permanece internado no Hospam, em observação. Os motivos da briga ainda são desconhecidos.

Do JC Online