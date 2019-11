Jovem é morto a facadas no distrito de Bernado Vieira, em Serra Talhada

Um jovem identificado como José André Alves Pereira, 19 anos, foi morto a facadas na noite desse domingo (10), no distrito de Bernardo Vieira, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, José André estava sentado na praça do distrito, quando um homem não identificado chegou por trás e efetuou vários golpes de faca contra o mesmo.

Ainda de acordo com informações, após cometer o homicídio, o algoz tomou destino ignorado.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil está investigando o caso.

HOMICÍDIOS

Este é o 25º homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2019. O último vitimou um homem identificado por Sérgio Murilo Gomes Nicodemos, de 30 anos, que foi morto a facadas na Rua 11, no bairro da Cohab, na madrugada do dia de finados.

