Jovem é morto a golpes de faca após assalto em Arcoverde

Um jovem de 20 anos identificado como Lucas Moreira de Siqueira, foi morto a golpes de faca no sábado (7) após um assalto em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso roubou a moto da vítima e fugiu em seguida.

Ainda segundo a PM, a mãe do jovem informou que o suspeito estava com uma arma de fogo, além da faca que ele usou para cometer o crime.

Testemunhas disseram à polícia que ouviram disparos de arma de fogo, que teriam sido efetuados pelo criminoso. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. (G1)