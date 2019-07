Jovem é morto a tiros dentro de fazenda no município de Salgueiro

Um jovem de 24 anos foi assassinado na terça-feira (9), no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências do 8°BPM, o corpo de Cícero Romisson Bezerra da Silva foi encontrado na Fazenda São Paulo, que fica próximo ao bairro Divino, com marcas de tiros.

A PM informou que, segundo os caseiros que moram na fazenda, pessoas tinham o costume de invadir a área da propriedade para utilizar drogas. Até a publicação desta matéria, a polícia não tinha informações sobre a autoria do crime. O caso foi registrado na delegacia de Salgueiro, onde foi instaurado o inquérito. (G1)