Jovem é morto a tiros em Arcoverde, no Sertão de PE

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros nesse sábado (2) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro São Cristóvão. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem em uma bicicleta.

Ainda segundo a PM, o suspeito fugiu e até o momento desta publicação, não foi localizado. O jovem morreu no local e o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)