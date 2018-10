Jovem é morto a tiros no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Atualizado às 22h45 deste domingo (14).

Um jovem identificado como Janderson Soares Bezerra, mais conhecido por “Jandinho”, de 19 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (14), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o homicídio aconteceu por volta das 20h00 na Travessa Miguel Mariano, nas proximidades da linha férrea, quando dois homens numa motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

A polícia suspeita do envolvimento do jovem com consumo drogas.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 29 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018. O penúltimo aconteceu na última quinta-feira (11), quando o empresário Damião Oliveira, de 50 anos, foi morto a tiros no Centro de Serra Talhada.

