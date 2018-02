Jovem é morto a vários tiros após discussão em Serra Talhada

Um jovem identificado como Romário Fabrício de Lima, 22 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (22) no Assentamento Virgulino Ferreira, na região de Serrinha, zona rural de Serra Talhada.

Segundo informações de testemunhas, Romário estava bebendo em bar na localidade com três homens não identificados, e por motivos desconhecidos, começaram a discutir e entraram em luta corporal, sendo separados por populares. Os desconhecidos se armaram e seguiram para a residência da vítima, onde o assassinaram com tiros de espingarda de grosso calibre, provavelmente, calibre 12. A vítima morreu no local. Os algozes se evadiram após a prática do crime.

A Polícia foi acionada e se deslocou para o local do crime, onde permanece realizando diligências. Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso.

Esse foi o segundo homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú. O último vitimou José Carlos do Nascimento, 51 anos, que morreu após ser agredido com chutes em um bar no bairro Vila Bela.

