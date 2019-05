Jovem é morto com golpes de punhal no Agreste de PE

Um jovem de 21 anos foi morto com golpes de punhal no Centro de Buíque, no Agreste de Pernambuco, no sábado (4). Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima e o agressor estavam em um bar quando o crime aconteceu.

Ainda de acordo com a PM, o jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Arcoverde, no Sertão.

Já o suspeito conseguiu fugir logo após o crime. Ele foi identificado pela polícia, mas não foi localizado, até o momento desta publicação. A Polícia Civil investiga o caso.

Do G1