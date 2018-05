Jovem é perseguida por homem nu no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Uma jovem de 25 anos foi perseguida por um homem nu na tarde desse domingo (06), na Avenida João Gomes de Lucena, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem informou que quando transitava nas proximidades de um motel, notou que um indivíduo completamente sem roupas estava praticando atos obscenos e que correu atrás da mesma.

Policiais fizeram rondas no intuito de localizar o “tarado”, porém sem êxito. A ocorrência foi entregue na DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.