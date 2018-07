Jovem é presa suspeita de repassar drogas para dentro do Centro de Ressocialização em Pernambuco

Uma jovem de 19 anos foi presa com dois quilos de maconha em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, a droga foi encontrada dentro de uma residência, no Centro. Ao perceber a presença dos policiais, a suspeita fugiu.

Ainda segundo a PM, na casa da jovem, que é suspeita de repassar drogas para dentro do Centro de Ressocialização do Agreste (CRA), também havia uma balança de precisão.

A mulher foi localizada, autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e passará por audiência de custódia. (G1)