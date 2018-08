Jovem é preso após agredir mulher e ameaçá-la de morte em Serra Talhada

Um agricultor de 28 anos, foi detido após agredir e ameaçar de morte uma jovem de 26 anos. O caso de agressão aconteceu na tarde dessa quarta-feira (08), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que foi agredida fisicamente e moralmente, além de ser ameaçada de morte com uma faca. O imputado F. da Silva, evadiu-se do local, porém foi localizado e detido pelo policiamento na Rua Cornélio Soares, dentro de uma lotação com destino a Floresta.

Diante dos fatos, vitima e imputado foram conduzidos a DPC, onde o acusado foi autuado em flagrante delito.