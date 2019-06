Jovem é preso com 16 kg de maconha e porções de crack no Agreste de PE

Um jovem de 19 anos foi preso na última quarta-feira (12) por suspeita de tráfico de drogas em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado com 16 kg de maconha e porções de crack.

Ainda segundo a polícia, duas balanças de precisão, um caderno de anotações de comercialização de drogas e R$ 1 mil também foram apreendidos.

O jovem foi autuado em flagrante e será apresentado em audiência de custódia nesta quinta (13). (G1)