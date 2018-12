Jovem é preso com papelotes de maconha em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos foi detido pela polícia com dois papelotes de maconha na noite desse sábado (1), em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De a cordo com a PM, ao o ser indagado sobre a procedência da droga, o acusado respondeu que conseguido-a através de um desconhecido que havia vendido a ele pelo valor de R$10,00.

Diante do fato, o imputado foi conduzido à DPC local, sendo confeccionado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em seu desfavor.