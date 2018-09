Jovem é preso com R$ 1,9 mil em notas falsificadas em Petrolândia

Um jovem foi preso na quinta-feira (13) com R$ 1.990 em notas falsificadas em Petrolândia, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ao todo, o suspeito estava com 11 cédulas falsas.

Ainda segundo a PM, o suposto criminoso estava passando as notas falsificadas no comércio do município e iria tentar trocar o material por dinheiro verdadeiro. Com ele foram apreendidas 79 cédulas de R$ 20, 39 de R$ 100 e quatro notas de R$ 5.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que irá tomar as medidas cabíveis. (G1)