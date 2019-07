Jovem é preso dentro de hospital ao tentar executar homem no Sertão de PE

Um jovem foi preso na quinta-feira (11) por tentativa de homicídio em Terra Nova, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8ª BPM), Valenilson dos Santos, de 31 anos, sofreu ferimentos de faca e buscou atendimento no hospital da cidade, mas teve que se esconder na unidade, porque o autor das lesões, Ruanilson Talis Rodrigues, de 27 anos, estava no hospital com objetivo de executá-lo.

Ruanilson foi localizado no hospital e preso. O jovem disse que a vítima há alguns dias teria roubado uma rede de pesca do seu pai. Por isso, ele saiu de posse da arma branca e atingiu Valenilson nas costas, mas acabou sendo atingido na altura do braço esquerdo. Com isso, teve que ir também até o hospital para receber atendimento médico.

A vítima foi transferida para o Hospital na cidade de Salgueiro. Já Ruanilson foi conduzido até a Delegacia de Policia Civil na cidade de Cabrobó, onde foi autuado em flagrante delito. (G1)