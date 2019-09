Jovem é preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado em Salgueiro

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante durante uma operação na noite da quinta-feira (12) em Salgueiro, no Sertão pernambucano. Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), a residência de Ronald Gabriel do Nascimento Oliveira funcionava como uma ‘boca de fumo’.

No local, foi apreendida uma motocicleta com queixa de roubo; além de duas balanças de precisão; um aparelho celular; 7,9 gramas de cocaína; 46,31 gramas de maconha e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 143,05.

Ronald Gabriel juntamente com a motocicleta e o material apreendido foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante. (G1)