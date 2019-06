Jovem é preso na Rodoviária de Cabrobó transportando 12 kg de maconha para o Recife

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (20), transportando maconha no Terminal Rodoviário de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), Jair Barbosa da Costa, havia embarcado na cidade de Orocó, em um ônibus que faz a linha Petrolina – Recife.

Foi apreendido de posse do rapaz, uma bolsa contendo 12 pacotes, aproximadamente, 12,061 kg de maconha pronta para consumo. O jovem confessou que estava levando a droga até a cidade do Recife, na capital do estado.

Jair Barbosa da Costa foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Cabrobó e autuado em flagrante delito por tráfico de drogas. (G1)