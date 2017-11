Jovem é preso no Sertão de Pernambuco, com R$ 4,7 mil em dinheiro falso

Um jovem de 19 anos foi preso e um menor, de idade não revelada, foi apreendido nessa segunda-feira (6), no bairro Mandacaru, em Petrolina, Sertão de Pernambuco, com dinheiro falso. Com a dupla, a Polícia Militar encontrou 47 cédulas de R$ 100, totalizando R$ 4,700. Além das notas falsas, os dois estavam com pequenas quantidades de maconha e cocaína.