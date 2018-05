Jovem é preso por estuprar e manter idosa em cárcere privado no Sertão de Pernambuco

Um rapaz de 19 anos foi detido em flagrante por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) suspeito de estuprar e manter em cárcere privado há um mês uma mulher de 63 anos em Verdejante, no Sertão de Pernambuco. A idosa contou aos militares que sempre que tentava deixar o local era ameaça de morte com um facão. A prisão aconteceu na noite dessa terça-feira (22).

A polícia chegou à residência, localizada no povoado de Malhadareia, após denúncia de comércio ilegal de drogas. No local, foram encontradas 51 gramas de maconha, o facão usado para intimidar a senhora e R$ 86,45 em espécie.

O jovem foi autuado em flagrante por cárcere privado e tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Salgueiro, também no Sertão. Em seguida, ele foi levado ao presídio da cidade, onde ficará à disposição da Justiça Estadual.

Da Folha de Pernambuco