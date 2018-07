Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas no Agreste de Pernambuco

Um jovem identificado como Moisés Edivaldo da Silva, de 19 anos, foi preso nessa quarta-feira (18) suspeito de tráfico de drogas na Travessa da Paz, no Centro de Brejão, no Agreste de Pernambuco. De acordo com Polícia Militar, o suspeito já havia sido detido dias antes e desta vez foi preso em flagrante após uma ligação anônima.

Ainda segundo a PM, o criminoso estava em uma casa com 187 trouxinhas de maconha, mais 50 g da droga, 127 pedras de crack, dois celulares e R$ 106,50. Ele foi conduzido junto com o material para a Delegacia do município. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)