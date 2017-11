Jovem é preso suspeito de agredir e roubar casal de idosos, no Agreste de PE

Um jovem de 19 anos foi preso nessa terça-feira (7) suspeito de agredir e roubar um casal de idosos em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu uma residência na zona rural do município, agrediu os proprietários e roubou uma quantia de R$ 860, dinheiro da aposentadoria de um deles. O crime aconteceu em julho deste ano.