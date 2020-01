Jovem é preso suspeito de envolvimento em assalto no Agreste de PE

Foi preso mais um suspeito de envolvimento no assalto que deixou uma mulher morta e um homem ferido em Canhotinho, no Agreste pernambucano. Um jovem de 19 anos foi preso nessa terça-feira (28) na cidade. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem teria envolvimento no crime e ainda há três outros possíveis suspeitos que não foram detidos.

O crime ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano. Três homens encapuzados invadiram a residência de um casal para praticar um assalto e atiraram nos dois. Minéia Silvana da Silva, 47 anos, não resistiu e morreu dentro de casa. O marido, Josenildo Martins ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar.

O suspeito de ser o mandante do assalto é o filho adotivo do casal. Gabriel Martins Melo, 20 anos, se apresentou na delegacia no dia 10 de janeiro, onde teria assumido envolvimento no crime. À polícia, Gabriel Martins teria dito que os suspeitos iriam roubar R$ 10 mil do pai dele, e este valor seria dividido entre os envolvidos. Porém, eles teriam se antecipado e realizado o assalto antes do previsto para não precisar dividir o dinheiro.

A prisão preventiva de Gabriel foi decretada e ele foi conduzido à Cadeia Pública daquela cidade. As investigações continuam pela Polícia Civil.

Do NE10 Interior