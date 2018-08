Jovem é preso suspeito de estuprar criança de 5 anos e filmar o crime em Triunfo

Um jovem de 20 anos foi preso nessa quinta-feira (16) suspeito de estuprar uma criança, de 5, e filmar o crime em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha informou que o suposto criminoso obrigava a vítima a pegar no órgão sexual dele.

Ainda segundo a PM, o suspeito teria cometido o mesmo crime outras vezes. O jovem foi encontrado na casa dele e, em seguida, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele deve passar por audiência de custódia nesta sexta (17). (G1)