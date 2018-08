Jovem é preso suspeito de matar a mãe grávida para roubar R$ 1 mil em Pernambuco

Um jovem identificado como Adriel Werick da Silva, de 19 anos, foi preso na tarde do sábado (4) suspeito de matar a mãe dele, Maria Lucivânia da Silva,de 35 anos, no distrito de Lage Grande, em Catende, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava no terceiro mês de gestação e foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a polícia, os tiros acertaram o tórax e o abdômen da mulher. Testemunhas informaram à Polícia Civil que o jovem cometeu o crime porque tinha a intenção de roubar R$ 1 mil, uma pistola e um revólver calibre 38 que estavam guardados na casa em que ele morava com a mãe.

O suposto criminoso estava morando com a vítima há três meses. Ele teria saído de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, após cometer crimes, conforme informou a polícia. O jovem chegou a sofrer uma tentativa de homicídio em Catende.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Catende, onde foi autuado em flagrante. Não foi informado para qual unidade prisional ele será encaminhado. (G1)