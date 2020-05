Jovem é preso suspeito de matar o próprio pai em PE

Em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, um jovem identificado como Daniel Andrade dos Santos, de 22 anos, foi preso, na manhã dessa quarta-feira (20), suspeito de matar o próprio pai. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na cidade de São Bento do Una, na noite da terça (19).

Ainda segundo a polícia, a vítima, que foi morta pelo suspeito a golpes de foice e um pedaço de madeira, morreu no local. O jovem foi autuado em flagrante. (G1)