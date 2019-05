Jovem é preso suspeito de tentar matar a companheira afogada em PE; vítima está grávida

Um jovem de 18 anos foi preso no domingo (5) suspeito de tentar matar a companheira dele afogada no povoado Igreja Nova, zona rural de Bom Conselho, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima está grávida.

Ainda segundo a PM, a mulher relatou que foi agredida com socos e chutes após discutir com o companheiro. A vítima estava com um bebê nos braços quando o crime ocorreu. A criança sofreu escoriações, conforme informou a polícia.

A vítima também relatou que o jovem tentou afogá-la em uma caixa de água, mas moradores das proximidades interviram. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil após ter sido autuado em flagrante. (G1)