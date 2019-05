Jovem é suspeita de matar irmão a tiros dentro de casa em PE

Uma jovem de 23 anos é suspeita de matar o irmão, de 18, a tiros em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na quinta-feira (02) no bairro Vassoural.

De acordo com familiares, os dois se desentenderam e o jovem tentou estrangular a irmã. No fim do dia, a suspeita voltou para casa e atirou contra a vítima. Lucivânio da Silva foi atingido na cabeça e morreu no local.

A jovem fugiu e, até a publicação desta matéria, não foi localizada. A mãe da suspeita e da vítima estava em casa no momento do crime e escutou o tiro. Ela chegou a ver o filho caído e a filha ainda com a arma na mão.

O corpo de Lucivânio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)