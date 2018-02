Jovem é suspeito de matar namorado com tiros na cabeça em Arcoverde, no Sertã de PE

Um jovem de 18 anos foi morto com três tiros na cabeça na última sexta-feira (2) em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de ter cometido o crime é o namorado da vítima, de 21 anos.

Ainda segundo a PM, a vítima estava saindo da casa do suspeito quando foi atingida pelos disparos. O jovem de 18 anos morreu no local. A motivação do crime ocorrido no bairro Boa Vista é desconhecida.