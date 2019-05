Jovem é vítima de disparo de arma de fogo durante abordagem policial em Serra Talhada

Fotos: Whatsapp Jornal Desafio Online

Um jovem identificado como Thiago Henrique Pereira dos Santos, 20 anos, foi baleado durante uma abordagem policial no início da tarde desta quinta-feira (09), em um cruzamento da Rua Enock Ignácio de Oliveira, no Centro de Serra Talhada.

Segundo informações apuradas pelo Jornal Desafio Online, Thiago estava entregando marmitas pela cidade, quando avançou o sinal amarelo e foi avistado por um policial militar da Rocam, que ligou sua sirene em alerta e ordenou a parada do jovem, o mesmo não obedeceu e sobrou em uma rua, momento em que recebeu o disparo em um dos seus braços, durante a abordagem mal sucedida.

Ainda de acordo com informações, o policial se evadiu do local, já o jovem foi pedir socorro no Hospital São Vicente, onde o mesmo foi atendido pelos médicos Dr. Eugênio e Dr. Clístenes e eles informaram que a vítima teve uma fratura exposta, terá que passar por duas cirurgias e ainda pode perder o movimento de dois dedos, o mindinho e o anelar.

Thiago Henrique foi transferido para Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde passará por cirurgia.