Jovem fica ferido após explosão enquanto trabalhava em PE

Um jovem de 23 anos ficou ferido após uma explosão em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava tentando serrar com uma maquita um tanque ou tonel com produto químico, quando ocorreu a explosão.

A Base de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) , realizou a remoção aérea do trabalhador. O paciente foi removido de helicóptero do Hospital Paulo da Veiga Pessoa, em Gravatá, para o Hospital da Restauração, no Recife.

A vítima teve fraturas na mandíbula e clavícula, além de uma possível luxação cervical, conforme a PRF. (G1)