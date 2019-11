Jovem mãe de três crianças morre vítima de leucemia em Salgueiro e causa comoção nas redes sociais

Faleceu na madrugada dessa terça-feira, 5, na UTI do Pronto Socorro de Salgueiro, a jovem Géssica Cristina Lopes, 28 anos. Mãe de três crianças, ela foi diagnostica com leucemia (câncer) há cinco anos, durante a segunda gravidez. Desde então, lutava contra a enfermidade com todas as forças para acompanhar o crescimento dos filhos. Perdeu a batalha após o câncer se agravar no primeiro semestre deste ano.

A morte gerou uma grande comoção nas redes sociais. Amigos e familiares lamentam a partida precoce de uma mãe que se dedicava totalmente aos filhos. O descendente mais novo tinha apenas 3 anos. Os outros dois são uma menina de 5 anos e um menino de 6. Os três ficarão sob os cuidado da avó, que acompanhou a filha no decorrer de sua peleja contra o problema de saúde.

Em agosto, Géssica publicou uma mensagem sobre a luta contra o câncer. “Com o câncer aprendi que tem uma força maior, muito maior que essa doença, chamada Deus. E descobri o quanto ele me ama e o quanto ele me quer perto dele e que a sua misericórdia é infinita. Aprendi a confiar na vontade dele, mesmo que eu não entendesse”, diz um trecho do texto.

O corpo vai ser velado no centro de velórios do SAF e seguirá às 17h para o distrito de Conceição das Crioulas, onde ela nasceu. O sepultamento está previsto para as 8h de amanhã, 6, no cemitério local.

Via Blog Alvinho Patriota