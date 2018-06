Jovem morre ao ser arremessada para fora de carro após colidir com caminhão na BR-104, em Pernambuco

Gabriela Silva Pessoa, de 21 anos, morreu em acidente de carro, na BR-104, próximo ao trevo que dá acesso a Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a estudante viajava com os pais e o avô para João Pessoa, na Paraíba, para participar de um curso. O caso ocorreu no sábado (9), mas as informações foram repassadas nesta segunda-feira (11).

Ainda segundo a PRF, Gabriela estava dormindo no banco de trás do carro, sem o cinto de segurança, quando o veículo da família foi atingido por um caminhão, que vinha no sentido contrário da rodovia. Os dois veículos colidiram frontalmente. O carro no qual a jovem estava capotou, ela foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.

Em nota, o Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), instituição na qual a jovem estudava, lamentou a morte da estudante. Gabriela terminaria o curso de odontologia neste ano.

Confira a nota:

A Asces-Unita lamenta o falecimento da estudante do último período de Odontologia da Instituição Gabriela Silva Pessoa, após acidente neste sábado (09/06), na BR 104, próximo a Taquaritinga do Norte. O carro onde a jovem estava com os pais colidiu com um caminhão. Ela seguia com destino a Paraíba onde participaria de um curso em João Pessoa, durante o final de semana.

O sepultamento ocorreu na amanhã do domingo (10/06), às 10h, no cemitério Parque dos Arcos. Gabriela era filha do Sr. Walter Pessoa Basílio e da Sra. Joseleide Maria da Silva. Aos familiares e amigos os nossos sentimentos por esta perda tão grande.

Do G1