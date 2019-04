Jovem morre após bater moto em caminhão na BR-316 no Sertão de PE

Um acidente de trânsito deixou um jovem morto na BR-316 em Araripina, próximo à divisa com o estado do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária federal (PRF), no último sábado (30), por volta das 18h30, Um motociclista tentou entrou de vez em um acesso à esquerda e acabou colidindo com um caminhão. O condutor Cleyton Félix da Silva, de 23 anos, morreu no local.

Quando a PRF chegou ao local, o motorista havia abandonado o caminhão. A moto e o caminhão foram apreendidos por estarem com atraso no pagamento do licenciamento. (G1)